Общество

Евгений Васильев: Детство было сложное, друзья не рисковали заходить в мой двор

Воспоминаниями о своем детстве в 90-е годы, о семье и о том, как строгая, но любящая атмосфера воспитания повлияла на его становление, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в выпуске программы «Чай втроем» поделился главный врач Псковской областной детской клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев.

«Я родился в Любятово, но мои родители вскоре переехали на Ближнее Завеличье, где прошли моё детство и юность», – начал свой рассказ Евгений Васильев. Он отметил, что, как и многие его сверстники, учился в 23-й школе и активно занимался спортом в секции спортшколы «Бригантина».

Гость студии подчеркнул, что в то время попасть в 23-ю школу считалось большой удачей для многих родителей, так как она была очень популярна. Евгению Васильеву и его младшей сестре выпала возможность учится именно в этом учреждении. Поскольку детство пришлось на непростые 90-е годы, по его словам, те времена были полны испытаний, особенно для подростков.

«Детство у нас было сложное, и друзья даже не рисковали заходить в мой двор, опасаясь неприятностей. В 90-е годы это было небезопасно: мальчишки были такими же, как в сериале "Слово пацана". Я рос в подобной среде и хорошо понимаю, о чём идёт речь. Поэтому знаменитый сериал "Бригада" во многом описывает и нашу жизнь тоже. Во дворах каждый день происходили настоящие сражения», – поделился он воспоминаниями.

Евгений Васильев также рассказал о родителях, которые играли важную роль в его жизни. «Отец работал слесарем и служил на атомной подводной лодке. С детства я слышал много историй о службе на Северном море. Моя мама работала главным бухгалтером. У нас была классическая рабочая семья, где отец воспитывал в строгости, а мать окружала любовью и пониманием. Именно благодаря такому подходу мы выросли такими, какие есть сейчас», – заключил он.