Псковичей приглашают посмотреть на Луну и планеты 8 февраля

Желающие могут присоединиться к псковским астрономам и понаблюдать за Луной и планетами 8 февраля, сообщили в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
Иллюстрация: «АстроПсков»
«Уже завтра, 8 февраля (суббота), прогноз нам обещает небольшое окошко в сплошной облачности, поэтому примерно с 20.00 до 23.00 мы (клуб "АстроПсков", "Псковский планетарий", центр "Юный техник в Пскове") будем на горке через дорогу от стоянки у памятника Александру Невскому. Как обычно, увидеть нас можно будет по лазерным указкам и большим телескопам», - поделились в «АстроПсков».
Скриншот: Яндекс. Карты
В программе вечера: наблюдение Луны, Юпитера, Венеры, Марса и прочих красот.
Мероприятие будет проходить с использованием оборудования, в том числе, приобретённого в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который был реализован с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.