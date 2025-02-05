Общество

Александр Козловский: Модернизация колледжей — залог подготовки высококвалифицированных кадров

Модернизация материально-технической базы колледжей и техникумов является залогом уменьшения дефицита кадров в Псковской области, такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Александр Козловский / «ВКонтакте»

«В рамках деятельности рабочей группы Государственной Думы по вопросам среднего профессионального образования продолжаю знакомство с образовательными учреждениями Псковской области. Совместно с коллегами из разных регионов анализируем ситуацию на местах, чтобы выработать эффективные решения по развитию системы СПО. Накануне посетил Псковский агротехнологический колледж. В учебном заведении активно ведётся обновление инфраструктуры: ремонтируются учебные корпуса, модернизируются мастерские, закупается оборудование. Однако ряд объектов требует значительных финансовых вложений», - отметил депутат.

Александр Козловский подчеркнул, что необходима модернизация учебных мастерских, компьютерных классов, лабораторий и рекреационных зон, а также требуется капитальный ремонт спортивного комплекса и крыши второго учебного корпуса. В кабинетах нужен косметический ремонт. В первом учебном корпусе, который является объектом культурного наследия (здание 1903 года постройки), требуется ремонт здания, крыши и косметическое обновление кабинетов. Кроме того, стоит вопрос капремонта общежития №8.

«Вся собранная в регионах информация станет основой для разработки предложений по поддержке образовательных учреждений СПО. Модернизация материально-технической базы колледжей и техникумов — не только залог подготовки высококвалифицированных специалистов, но и ключ к сокращению дефицита кадров», - добавил Александр Козловский.