Общество

Тала Нещадимова: Устойчивый ледяной покров не появится на псковских водоемах

Устойчивый ледяной покров на псковских водоемах может не появиться из-за солнечного тепла. Такие данные сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Мы не предполагаем, что у нас установится такой лёд на водоёмах Псковской области, что можно будет по нему ходить. Потому что нулевые температуры и теплое солнышко днем препятствуют формированию хорошего устойчивого ледового покрова», - отметила Тала Нещадимова.

Она добавила, что лед может образовываться только в отдельных местах, но также ненадолго.

«Конечно, в отдельных местах лед появится, и шуга идёт, и сало ледяное, и забереги где-то появляются. Но этот лёд разрушается тёплыми солнечными лучами», - подчеркнула Тала Нещадимова.