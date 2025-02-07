Общество

До 800 мегабит в секунду: древний Изборск стал частью цифрового мира

Еще несколько недель назад в Изборске не было оперативной связи с мировым цифровым пространством. Интернет неспешно плелся по проводам со скоростью до 10 мегабит в секунду, файлы грузились медленно, цифровое будущее местности представлялось туманным.

Фотографии предоставлены ПАО «Ростелеком»

В апреле прошлого года два пилотных проекта, направленных на развитие связи, общей стоимостью 900 тысяч рублей стали победителями регионального конкурса проектов среди территориальных общественных самоуправлений (ТОС). К реализации приступили быстро, при поддержке правительства Псковской области и технологического участия «Ростелекома» модернизация инфраструктуры связи в Изборске была выполнена в кратчайшие сроки.

Разница между скоростью по старому медному кабелю и современному оптоволоконному — очевидна. Первые подключенные абоненты отмечают: теперь интернет — не просто понятие, а полноценный помощник в доме. С ним и удаленка не страшна, и можно пользоваться любыми цифровыми услугами от специального тарифа для онлайн-игр до видеонаблюдения.

«Работа на удаленке с высокоскоростным интернетом, безусловно, более эффективна, — отметил инициатор проекта ТОС Максим Волков. — Когда сигнал слабый или периодически пропадает, трудно проводить онлайн-встречи с коллегами и клиентами. Теперь я могу использовать государственные цифровые сервисы и без проблем получать доступ к ресурсам компании, в которой работаю. По словам старожилов, раньше здесь было больше жителей. Сейчас в Изборск начинают приезжать и оставаться люди из Москвы, Петербурга и других регионов. Уверен, качественная и стабильная сыграет важную роль для в ускорении возрождения Изборска», — отметил инициатор проекта ТОС Максим Волков.

Цифровой толчок получил и малый бизнес. Древняя крепость, прекрасные виды, кажется, что здесь каждый камень пропитан историей: неудивительно, что Изборск по-прежнему остается популярным туристическим местом, которое ежегодно посещают около 5 тысяч человек. Предприниматель Марина Иванова уже много лет заведует лавкой с гостинцами и отличие от прежних, до-оптических времен заметила сразу:«Сейчас редко кто носит с собой наличные деньги. Чтобы туристы могли купить приглянувшийся гостинец, приходилось придумывать пути решения. Теперь, благодаря стабильному интернет-соединению и возможности безналичной оплаты, эта проблема решена».

По словам губернатора Михаила Ведерникова, Псковская область – первый регион Северо-Западного округа и второй в России, где апробирован новый механизм развития услуг связи через региональное субсидирование ТОС. В Изборске же при модернизации сетей было важным учитывать и особый статус территории: связисты должны были действовать очень осторожно.

«При реализации проекта в Изборске ключевой задачей было внедрить современные технологии, сохранив историческое и культурное наследие этой древней земли, — рассказал вице-президент «Ростелекома» Александр Логинов. — Уникальный опыт модернизации сетей связи в Изборске, значимый как для Псковской области, так и для всей России, обеспечит местным жителям более комфортные и безопасные условия жизни, а также поспособствует развитию малого бизнеса и улучшению взаимодействия между обществом и государственными структурами».

На данный момент к волоконно-оптическим линиям связи в Изборске подключили больше 110 домов. Чтобы интернет заглянул и в другие семьи, ТОС будет продолжать работу над проектом.