Пскович на «Поле Чудес» мог выиграть автомобиль, а забрал деньги

Пскович Олег Асуханов на передаче «Поле Чудес» на «Первом канале» мог выиграть автомобиль, а забрал деньги.
Фото здесь и далее: «Первый канал»
Олег Асуханов принимал участие во второй тройке игроков. Ему выпал сектор «приз» на барабане. Ведущий программы Леонид Якубович предложил ему забрать содержимое черного ящика или деньги. Посоветовавшись с женой, Олег Асуханов принял решение забрать 60 тысяч рублей. А в черном ящике оказались ключи от нового автомобиля.
Выпуск передачи вышел на «Первом канале» сегодня, 7 февраля.