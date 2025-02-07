Общество

С вопросом об ответственности за оскорбления обратились в великолукский юрцентр «Земляки»

Специалисты центра бесплатной юридической помощи «Земляки» провели в Великих Луках очередной прием граждан. На консультацию пришли 12 человек, сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

Жители города обращались за помощью в решении жилищных, пенсионных, страховых и наследственных вопросов. Один из посетителей столкнулся с неправильным расчетом стажа для начисления льготной пенсии – специалисты взяли это дело в работу. Несколько человек попросили разъяснить жилищное законодательство, помочь с подготовкой исковых заявлений и сопровождением уже начатых дел. Также рассматривались вопросы оспаривания сделок, взыскания алиментов, страховых выплат и ответственности за оскорбления.

«Некоторые дела уже находятся в работе, по другим даны разъяснения и рекомендации. Специалисты центра "Земляки" продолжают оказывать бесплатную юридическую помощь и сопровождать сложные правовые ситуации», - написал Александр Козловский.

Прием граждан в юрцентре «Земляки» в Великих Луках проходит каждый четверг с 15:00 до 17:00. Прием ведется по адресу: улица Карла Либкнехта, дом №13А.