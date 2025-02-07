Общество

Международный день борьбы с эпилепсией празднуют 10 февраля

Международный день борьбы с эпилепсией ежегодно отмечается во второй понедельник февраля. Инициаторами этой информационно-просветительской кампании выступили Международное бюро по эпилепсии и Международная лига борьбы с эпилепсией.

Эпилепсия — это неврологическое заболевание, которое сопровождается судорожными припадками, вызванными нетипичной активностью мозга. Припадок может длиться до нескольких минут и не оказывает влияния на интеллект и психику.

Существует множество ошибочных стереотипов об эпилепсии. Например, считалось, что припадки — это признак одержимости нечистой силой, а больные эпилепсией более склонны к агрессии.

Причины возникновения эпилепсии могут быть различными, включая инсульты, инфекции, травмы головы и неправильное протекание беременности. Однако надёжных мер профилактики этого заболевания не существует.

Во время приступа необходимо аккуратно положить человека на бок и подстелить под его голову одежду, чтобы исключить угрозу удушья. Также необходимо убрать подальше любые предметы, о которые он может травмироваться. Не нужно разжимать больному челюсти и пытаться вставить в рот какой-либо твёрдый предмет, пишет calend.ru.

После приступа человек часто не сразу осознаёт произошедшее, поэтому лучше побыть рядом с ним, пока он окончательно не придёт в себя.

Для страдающих эпилепсией важно соблюдать ряд рекомендаций. Прежде всего, необходимо обеспечить полноценный, регулярный и достаточно продолжительный сон. Также необходимо избегать излишних физических нагрузок, но заниматься лечебной физкультурой. Профессиональный спорт противопоказан.

Занятия плаванием допускаются только в присутствии знающего о заболевании и способного помочь инструктора. Полезно выполнять физические и психологические упражнения, позволяющие контролировать дыхание.

Также необходимо отказаться от алкоголя, который увеличивает частоту приступов и вызывает негативные побочные эффекты. Важно питаться сбалансированно, употребляя достаточное количество минералов и витаминов.

Важно наблюдаться у специалистов, которые при необходимости назначат медикаментозное или хирургическое лечение.

Международный день борьбы с эпилепсией — это возможность напомнить, что осведомлённость о болезни, её проявлениях и способах оказания помощи значительно улучшает качество жизни людей, страдающих эпилепсией, и его близких.