Общество

В России появилась национальная гастрономическая карта

Гастрономическую карту России, в которую вошли 215 брендов местных продуктов питания, разработал Роспатент. Пока она охватывает 73 региона страны. На ней представлены как старинные блюда, которым уже несколько веков, так и появившиеся только в наше время.

Больше всего продуктовых брендов в карте — из Краснодарского края, Тульской, Астраханской и Московской областей. Из более чем двухсот брендов в гастрокарте 104 — это пища, остальные — напитки.

Наибольшее количество региональных съедобных символов в навигаторе — из Краснодарского края (26). Центральный федеральный округ оказался лидером по выпечке мучных изделий — фирменные продукты зарегистрированы в Тульской, Воронежской, Белгородской, Московской, Брянской и Владимирской областях. В ЦФО также больше всего запатентованных десертов — пряники, коврижки, пастила, зефир и мармелад, пишут «Известия».

«Региональные бренды — это эффективный инструмент для привлечения инвестиций. В отличие от товарных знаков, права на которые имеют только их обладатели, региональные бренды стимулируют в областях, краях и республиках производство товаров местными производителями», — сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Среди самых «свежих» продуктов — например, зарегистрированные только в ноябре 2024 года карельская земляника, байдарский мед из Севастополя и бакчарская жимолость из Томской области. В числе новых региональных брендов на гастрономической карте — кубанский ранний картофель, сыр «Сернурская легенда» из Марий Эл, можайское молоко из Подмосковья, мелитопольская черешня из Запорожской области, холмовская земляника из Крыма и ленинградские «пышки»-пончики.

А к «историческим» брендам относятся, например, удмуртские перепечи, карельские калитки, столбушинский сбитень, белевские пряники.