Общество

Михаил Ведерников: Псковская область имеет богатую историю международных отношений

Сотрудников представительства МИД России в Пскове поздравил с профессиональным праздником — Днем дипломатического работника — губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Псковская область имеет богатую историю международных отношений. И с древних времен дипломаты вносят значимый вклад в установление деловых и дружественных связей региона с зарубежными государствами, отметил глава региона.

«Сегодня представительство МИД России в Пскове, как и весь коллектив МИДа, работает в непростых условиях. Несмотря на все трудности и вызовы, вы успешно трудитесь над развитием отношений региона с другими странами, обеспечиваете права и интересы соотечественников за рубежом и способствуете их возвращению на Родину», - обратился к дипломатам Михаил Ведерников.

Важно, что дипломаты ведут активную деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. «Это особенно актуально сегодня, в преддверии 80-летнего юбилея Победы», - заметил губернатор.

Правительство Псковской области тесно сотрудничает с МИД России. В 2024 году было проведено несколько совместных значимых мероприятий, в том числе состоялись пресс-туры иностранных журналистов по вопросам экономики, туризма и реализации госпрограммы по оказанию содействия в переселении соотечественников, проживающих за рубежом.

«Уверен, что и в этом году наше взаимодействие будет продолжено на столь же высоком уровне. Желаю всем сотрудникам представительства здоровья, успехов и всего самого доброго», - заключил глава региона.