Общество

Клуб генералов и адмиралов и Псковский район подписали соглашение о взаимодействии

Торжественное подписание соглашения о взаимодействии между администрацией Псковского района и Клубом генералов и адмиралов Псковской области состоялось в Пскове 10 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Указом президента РФ 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. В связи с этим состоялась торжественная церемония подписания соглашения о взаимодействии в реализации патриотических мероприятий между администрацией Псковского района и Клубом генералов и адмиралов Псковской области. В торжественной церемонии подписания приняли участие глава района Наталья Фёдорова, президент клуба генералов и адмиралов Валентин Костенко, заслуженный юрист России Иван Волчков, член клуба Владимир Киреев, заместитель главы администрации Псковского района Татьяна Васильева.

«В этом году мы уделяем внимание патриотической работе. Я благодарна участникам Клуба генералов и адмиралов Псковской области, потому что на территории Псковского района мы все чаще и чаще вместе работаем. И практически все мероприятия проходят с участием кого-то из состава генералов. В этом году активизируем усилия и хотели бы, чтобы все мероприятия по патриотическому воспитанию были реализованы на территории Псковского района. У нас для этого есть все возможности и желание, что самое главное. Поэтому мы вышли с инициативой подписания официального договора. Несмотря на нашу дружбу, скрепить отношения еще и на бумаге. Это даст нам возможность расширить границы общения и подходы к мероприятиям, к воспитанию молодежи. Поэтому очень благодарна вам за то, что откликнулись и приняли эту инициативу. Я думаю, что работа у нас будет налажена еще лучше, несмотря на наш уже многолетний опыт общения и работу по многим направлениям», - выступила с приветственным словом глава Псковского района Наталья Федорова.

Взаимодействие будет заключаться в проведении патриотических мероприятий на территории Псковского района, поддержании исторической памяти и передаче опыта молодому поколению. Мероприятия начнут проводить с февраля.

«Такой бесценный опыт аккумулирован в рамках одной организации. Хотим мы или нет, статус надо показывать, поднимать и повышать значимость в обществе», - дополнила Наталья Федорова.