Клуб генералов и адмиралов и Псковский район подписали соглашение о взаимодействии

Торжественное подписание соглашения о взаимодействии между администрацией Псковского района и Клубом генералов и адмиралов Псковской области состоялось в Пскове 10 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Указом президента РФ 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. В связи с этим состоялась торжественная церемония подписания соглашения о взаимодействии в реализации патриотических мероприятий между администрацией Псковского района и Клубом генералов и адмиралов Псковской области. В торжественной церемонии подписания приняли участие глава района Наталья Фёдорова, президент клуба генералов и адмиралов Валентин Костенко, заслуженный юрист России Иван Волчков, член клуба Владимир Киреев, заместитель главы администрации Псковского района Татьяна Васильева.
Взаимодействие будет заключаться в проведении патриотических мероприятий на территории Псковского района, поддержании исторической памяти и передаче опыта молодому поколению. Мероприятия начнут проводить с февраля.
«Такой бесценный опыт аккумулирован в рамках одной организации. Хотим мы или нет, статус надо показывать, поднимать и повышать значимость в обществе», - дополнила Наталья Федорова.