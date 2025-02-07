Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Приговор Грацкому, авария на коллекторе в Писковичах и готовность экотехнопарка

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы:
- Эпопея с жестким финалом: вынесен приговор по «делу Грацкого»;
- Больной вопрос: укрупнение больниц в регионе продолжается.
- Авария на коллекторе в Писковичах – кому и что она показала?
- Обещания и реальность: строящийся экотехнопарк готов пока только на 58%;
- Не болейте: реорганизация областной больницы наделала шума: что будет с неврологией и кардиологией?
Телефон прямого эфира – 56-73-72.