Общество

Обратиться в комитет по ветеринарии псковичи могут в социальных сетях

Жители Псковской области теперь могут обращаться за помощью и консультациями к специалистам комитета по ветеринарии прямо через популярные социальные сети, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Комитет по ветеринарии Псковской области — ключевой орган, ответственный за предупреждение, ликвидацию заразных и иных болезней животных (включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел), осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания животноводства, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

В своей работе комитет активно использует современные цифровые технологии, включая государственные паблики в популярных социальных сетях, которые служат эффективной платформой для взаимодействия с населением.

На официальных страницах комитета можно найти информацию о профилактике и ликвидации инфекционных заболеваний животных (проведение мониторинга состояния животных, вакцинаций, дезинфекций и других мероприятий, направленных на предотвращение различных болезней), лабораторной диагностике (проведение анализов на выявление паразитарных инфекций), консультационной помощи (рекомендации по содержанию, питанию и лечению животных).

Также можно найти информацию о текущих мероприятиях и услугах (в т. ч. акциях), расписании вакцинаций, записи на прием и контактах врачей-ветеринаров или узнать оперативную сводку о вспышках заболеваний и мерах предосторожности. Госпаблики также выступают площадкой для обсуждения вопросов, связанных с содержанием домашних питомцев, сельскохозяйственных животных, обмена опытом между владельцами, профильными группами людей (фермеры, зоозащитники и пр.).

Комитет по ветеринарии координирует работу ряда подведомственных учреждений, каждое из которых имеет свою специализацию и территорию обслуживания. Эти учреждения также имеют свои официальные страницы в социальных сетях, где размещают информацию о своей деятельности:

1. Псковская областная ветеринарная лаборатория.

Лаборатория занимается диагностикой заболеваний животных и исследованием продуктов животного происхождения. На странице публикуются новости о новых методах диагностики и анализах, доступных населению.

2. Псковская городская станция по борьбе с болезнями животных.

Станция работает в Пскове и окрестностях, предлагая широкий спектр ветеринарных услуг. Её страница содержит подробное описание услуг и регулярные обновления о проводимых акциях.

3. Псковская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных.

Станция занимается вакцинацией, диагностикой, лечением животных, контролем безнадзорных животных, а также обеспечением безопасности продуктов животноводства.

4. Великолукская городская станция по борьбе с болезнями животных.

Станция оказывает услуги по лечению и профилактике болезней животных в Великолукском районе.

5. Станции по борьбе с болезнями животных в муниципалитетах Псковской области

Каждая станция обслуживает определенный муниципалитет и специализируется на решении местных проблем, предоставлении информации о вакцинации, лечении и консультациях: