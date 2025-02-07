В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными

Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил депутат Госдумы Владимир Кошелев, по его мнению, это повысит цифровую грамотность населения.
Ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками.
Парламентарий добавил, что люди должны проявлять бдительность во всём, что касается предоставления доступа к личным данным, особенно, когда случай касается их финансового участия, пишет РИА Новости.