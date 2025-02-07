Общество

В Госдуме предложили сделать процессы над киберпреступниками публичными

Судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками следует сделать гласными и публичными, заявил депутат Госдумы Владимир Кошелев, по его мнению, это повысит цифровую грамотность населения.

Ранее сообщалось, что комиссия правительства России по законопроектной деятельности рассмотрит поправки в десятки законов и нормативно-правовых актов для борьбы с кибермошенниками.

«На мой взгляд, борьба с киберпреступностью не должна отставать от развития цифровых форматов взаимодействия государства и общества. Поэтому ко второму чтению необходимо прорабатывать вопрос о том, чтобы судебные процессы над киберпреступниками и телефонными мошенниками сделать гласными и публичными. Вся страна должна увидеть лица таких "анонимусов" и услышать их признания в содеянном. Это повысит цифровую грамотность населения и осложнит жизнь преступникам», - сказал Кошелев.

Парламентарий добавил, что люди должны проявлять бдительность во всём, что касается предоставления доступа к личным данным, особенно, когда случай касается их финансового участия, пишет РИА Новости.