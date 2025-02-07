Общество

Врач назвала количество шагов, необходимое ежедневно для укрепления здоровья

Знаменитые 10 000 шагов в день стали своеобразным символом здорового образа жизни. Фитнес-трекеры, приложения и даже умные часы неустанно напоминают о необходимости движения, призывая «нахаживать» эту заветную цифру. Но так ли она нужна? Врач-терапевт Наталья Леонтьева поставила все точки над «i» и раскрыла, сколько шагов на самом деле необходимо совершать в день для поддержания здоровья.

Эксперт рассказала, что столь популярная цифра в 10 000 шагов в день не имеет под собой научного обоснования. Так, идея о 10 000 шагов в день родилась в 1960-х годах в Японии, когда компания Yamasa Clock выпустила шагомер под названием Manpo-kei, что в переводе означает «измеритель 10 000 шагов». Эта цифра была выбрана, потому что она звучала хорошо и легко запоминалась.

«В то время не проводилось никаких масштабных исследований, подтверждающих использование такого количества шагов. Однако, благодаря удачному маркетингу, идея о 10 000 шагах быстро распространилась по всему миру и стала популярной», – объясняет эксперт.

Несмотря на то, что миф о 10 000 шагах не имеет научного обоснования, ходьба, безусловно, полезна для здоровья. Наталья Леонтьева утверждает, что регулярная ходьба оказывает положительное влияние на многие важные показатели здоровья человека. Например, она снижает артериальное давление, уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ходьба влияет на кости, суставы и мышцы, улучшает координацию и равновесие, уменьшает риск развития остеопороза и артрита.

Кроме того, регулярная ходьба помогает контролировать вес, снижает уровень сахара в крови, повышает чувствительность к инсулину и снижает риск развития диабета 2 типа. Что немаловажно, такой вид физической активности улучшает настроение, снижает уровень стресса, повышает самооценку и улучшает качество сна.

«Количество шагов в день зависит от возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовки и других факторов. Для большинства взрослых людей достаточно делать от 5 000 до 7 500 шагов в день, чтобы получить ощутимую пользу для здоровья», – говорит терапевт.

Однако даже небольшое увеличение активности, по сравнению с сидячим образом жизни, может принести пользу. Так, менее 5000 шагов в день говорят о сидячем образе жизни человека, 5 000 – 7 499 шагов - это низкая активность, 7 500 - 9 999 шагов говорят об активном образе жизни.

Терапевт отметила, что важно не только количество пройденных шагов, но и скорость ходьбы.

«Лучше ходить в быстром темпе, чем медленно прогуливаться. Старайтесь так ходить, чтобы почувствовать небольшую одышку и учащение сердца», – рекомендует специалист.

Наталья Леонтьева также посоветовала частично или полностью отказаться от транспорта и ходить на работу или в магазин пешком. Если в доме есть лифт, то стоит отдать предпочтение лестнице. Также не стоит засиживаться в кабинете во время обеда - прогулка после еды никогда не будет лишней, пишет RuNews24.ru.

«Миф о 10 000 шагов в день – это скорее маркетинговый ход, чем научно обоснованная рекомендация. Важно помнить, что количество шагов определяется индивидуально и зависит от многих факторов. Главное – это регулярная физическая активность, которая приносит удовольствие и пользу для здоровья. Постепенно увеличивайте нагрузку и прислушивайтесь к своему организму. Ходите с удовольствием и будьте здоровы», - резюмирует врач-терапевт.