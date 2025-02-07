Общество

Круг получателей выплаты по уходу за детьми с инвалидностью расширили в Псковской области

В Псковской области расширили круг получателей выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы в размере 10 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Социального фонда России.

До 2025 года пособие по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы в размере 10 тысяч рублей получали только неработающие или работающие на условиях неполного рабочего времени родители опекуны, попечители и усыновители. Выплата остальным ухаживающим составляла 1,2 тысячи рублей.

Теперь трудоспособные псковичи, которые не работают и ухаживают за детьми с инвалидностью или инвалидами с детства I группы и при этом не являются их родителями (усыновителями) или опекунами (попечителями), будут получать выплату в размере 10 тысяч рублей.

«Гражданам нужно обратиться в клиентскую службу регионального Отделения СФР по месту жительства, чтобы оформить обязательство по осуществлению ухода. Это — одно из условий предоставления выплаты. Пособие будет установлено с месяца, в котором они обратятся за его назначением. Дополнительные документы предоставлять не требуется. Все необходимые сведения отделение получит в рамках межведомственного взаимодействия», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Псковичам, которые не являются родителями (усыновителями, опекунами, попечителями) и начали осуществлять уход за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, впервые нужно подать заявление о назначении ежемесячной выплаты. Сделать это можно на портале госуслуг, в клиентской службе отделения СФР либо МФЦ.

Выплата устанавливается сроком на один календарный год. Для продолжения осуществления выплат необходимо новое обращение. Одновременно с заявлением о назначении выплаты по уходу должно быть получено согласие на такой уход от законных представителей детей с инвалидностью и инвалидов с детства первой группы.

Ежемесячная выплата будет ежегодно индексироваться. Первое повышение прошло уже 1 февраля. Размер выплаты вырос на 9,5% и составил 10 950 рублей.

Периоды ухода за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы засчитываются ухаживающему в стаж и увеличивают его пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и 1 год стажа, добавили в СФР.