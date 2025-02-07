Общество

Благотворительная акция «Подари ребёнку книгу» стартует в Псковской области

В феврале Псковское областное отделение Российского детского фонда запускает благотворительную акцию «Подари ребёнку книгу», сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Фото здесь и далее: Детский фонд

Главная цель акции – собрать детскую и подростковую литературу для воспитанников детских интернатных учреждений и детей из нуждающихся семей Псковской области. Акция продлится до 10 марта.

«Передавайте для наших подопечных детскую и подростковую литературу: рассказы, сказки, повести, сборники произведений. Важно, чтобы книжки были в хорошем состоянии: не рваные, все страницы на месте, не разрисованные. Помните, что вы делаете ребёнку подарок. Мальчишки и девчонки всегда радуются новым книжкам: кто-то уже читает самостоятельно, а кто-то пока только рассматривает картинки и слушает, как им читает мама перед сном. Поэтому мы в Фонде призываем всех неравнодушных поддержать интерес детей к чтению, передав книги!» – отметили в Детском фонде.

Некоторые общеобразовательные учреждения уже начали сбор детской и подростковой литературы. На призыв участия в акции уже откликнулись школьные коллективы Вечерней (сменной) общеобразовательная школа №1 и Погранично-таможенно-правовой лицей.

Книги для подопечных Детского фонда можно приносить по двум адресам:

город Псков, улица Инженерная, дом №68 (одноэтажная пристройка к многоэтажке);

город Псков, переулок Конный, дом №7А.

График работы: по будням с 09:00 до 18:00 без обеда.

В 2024 году в рамках акции «Подари ребёнку книгу» удалось собрать 744 книги. Часть собранных книг была передана в библиотеки детских интернатных учреждений области, другая часть – была оставлена на складе Детского фонда для детей из нуждающихся семей, ежедневно получающих помощь в Фонде, напомнили в фонде.

Более подробную информацию про акцию «Подари ребёнку книгу» можно получить по номеру телефона: 8-911-697-68-45 координатора программы или в социальной сети «Вконтакте».