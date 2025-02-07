Общество

Передовые школы создадут на территории Псковской области

Под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента Максима Орешкина и вице-премьера Дмитрия Чернышенко состоялось заседание Координационного совета при Правительстве РФ по созданию передовых общеобразовательных организаций, сообщает министерство просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Минпросвещения РФ / ВКонтакте

Максим Орешкин отметил, что президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ.

Вице-премьер подчеркнул, что на заседании было принято решение одобрить представленную концепцию передовых школ. В рамках неё будет прорабатываться не только научно-образовательная и инфраструктурная составляющие, но и вопросы воспитательной работы, подготовки учителей и оценки успехов учеников.

«Создание таких школ запланировано в каждом федеральном округе по нацпроекту "Молодёжь и дети". Они будут способствовать подготовке кадрового резерва для наукоёмких и высокотехнологичных отраслей экономики. Это не просто вопрос строительства ещё 12 школ, это должен быть стратегический шаг в будущее нашей страны», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что первые флагманские школы планируется открыть 1 сентября 2027 года.

«Выпускники будут развивать отечественные науку и экономику, и мы ставим задачу 100%-го трудоустройства учеников в ведущие компании», — подчеркнул Сергей Кравцов.

Передовые школы будут созданы в Новгородской, Псковской, Рязанской, Белгородской, Нижегородской областях и других регионах.