Общество

В ГД внесут законопроект о росте штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о факте переезда на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания могут внести в Госдуму на следующей неделе. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по обороне, автор инициативы Андрей Картаполов.

«На следующей неделе будем стараться это сделать», - отметил Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, предложенные штрафы будут «ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка».

Ранее правительство РФ поддержало законопроект. Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Согласно действующему законодательству, граждане обязаны сообщить в письменной форме или через портал госуслуг в военный комиссариат либо в местную администрацию об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности, а также сведения о переезде на новое место пребывания, не подтвержденные регистрацией, либо выезде из РФ на срок более шести месяцев или въезде в Россию, пишет ТАСС.

В настоящее время несообщение гражданином таких сведений влечет наложение административного штрафа в размере от одной до пяти тысяч рублей. Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за такие нарушения, конкретный размер санкций в отзыве кабмина не указан.