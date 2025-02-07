Общество

В МВД рассказали, как защитить смартфон от кибермошенников

Защитить телефон от кибермошенников помогут сложный пин-код, менеджер паролей и запрет показа SMS на заблокированном экране, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Правоохранители поясняют, что украденный или взломанный телефон – это не только финансовые потери. Мошенники могут зайти в ваш банк и перевести деньги, оформить микрозаймы через «Госуслуги», похитить аккаунты соцсетей и мессенджеров, с помощью почты получить доступ к аккаунтам на маркетплейсах для заказа товаров в рассрочку, найти пароли от криптокошелька в заметках или галереи.

«Как защитить смартфон от взлома и кражи? Используйте сложный пароль на разблокировку – 6+ символов, лучше PIN, чем графический ключ. Разрешите вход в важные приложения только по биометрии – отпечаток или Face ID. Отключите автосохранение паролей в браузере... Лучше использовать менеджер паролей (Bitwarden, 1Password, KeePass)», - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют запретить показ SMS на заблокированном экране, иначе мошенники увидят коды подтверждения, пишет РИА Новости.