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Общество

Псковское УФАС признало ООО «Неофарм» недобросовестным за отказ от поставки перчаток

11.02.2025 12:10|ПсковКомментариев: 0

Псковское УФАС России приняло решение включить ООО «Неофарм» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Основанием послужил односторонний отказ компании от исполнения контракта на поставку медицинских перчаток для Псковской областной инфекционной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Как сообщили представители больницы, ООО «Неофарм» не выполнило свои обязательства по поставке смотровых процедурных нитриловых перчаток, несмотря на имеющуюся потребность в данном товаре для обеспечения медицинской помощи населению региона. В ответ на запросы заказчика компания ссылалась на отсутствие продукции на складе и предлагала расторгнуть контракт по взаимному согласию, однако заказчик счел это невозможным ввиду острой необходимости в указанных изделиях.

При рассмотрении дела комиссия Псковского УФАС установила, что ООО «Неофарм» не предоставило доказательств принятия мер для выполнения своих обязательств. Согласно данным, процент исполнения контракта составил всего 19%.

Кроме того, было отмечено, что в системе Единой информационной системы (ЕИС) зарегистрировано 267 контрактов, заключенных с участием ООО «Неофарм», из которых 9 находятся на стадии исполнения, а 117 были прекращены, включая случаи одностороннего отказа. Ранее компания уже была включена в реестр недобросовестных поставщиков 25 раз, что указывает на системность нарушений при выполнении договорных обязательств.

Таким образом, комиссия Псковского УФАС приняла решение о включении ООО «Неофарм» в реестр недобросовестных поставщиков на срок два года.

Теги: #УФАС России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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