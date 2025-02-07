Общество

На благоустройство общественной территории в псковской деревне Писковичи могут выделить свыше 8 млн рублей

На благоустройство общественной территории в деревне Писковичи Псковского района, которая находится между домами №№ 7, 9 и 12, могут выделить 8 372 962 рубля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Изображение из проектной документации

Рабочие должны будут произвести асфальтирование парковочных площадок и дворовых территорий между домами №№ 7, 9, 12, устройство бортовых камней. В планах обустройство пешеходных дорожек из брусчатки, расчистка площадей от кустарника и мелколесья.

Планируется установить 12 новых скамеек и детскую площадку. Детский игровой комплекс должен состоять из башни с полубашней треугольной формы. К башне должны быть пристроены: фанерный трап-барабан с перекладиной и канатом, вертикальный шест без спирали с креплением в виде дуги, металлическое ограждение в виде перекладин, вертикальная лестница и поручни.