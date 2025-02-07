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Общество

Госдума приняла закон о периоде охлаждения по потребительским кредитам

11.02.2025 14:33|ПсковКомментариев: 0

Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтении закон, который вводит «период охлаждения» по потребительским кредитам для защиты граждан от финансовых мошенников.

Документ обязывает кредитные и микрофинансовые организации (МФО) выдавать потребительские кредиты и займы на сумму от 50 до 200 тысяч рублей с отсрочкой не менее четырех часов, а если речь идет о большей сумме, то отсрочка должна составлять как минимум двое суток. А на новую токенизированную (цифровую) карту суммы более 50 тысяч рублей будут зачисляться через 48 часов с момента ее выпуска.

По словам председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, мошенники стремятся застигнуть жертву врасплох и торопят ее с получением кредита и переводом денег. Но исследования показывают, что человеку бывает достаточно нескольких часов, чтобы осознать ситуацию и выйти из-под психологического влияния махинаторов, пишет РИА Новости

Во время второго чтения из-под «периода охлаждения» вывели кредиты, с которыми трудно мошенничать. Это автокредиты и ипотека, кредиты с созаемщиками и поручителями, займы для рефинансирования прежних долгов, кредиты на покупку товаров и услуг у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оформленные не через интернет, пояснил Аксаков. 

Центробанк будет оценивать антифрод-мероприятия на основании собственных критериев и в зависимости от результатов этой оценки сможет менять «период охлаждения».

Если потребительский кредит выдадут с нарушением этих процедур, а впоследствии из-за него возбудят уголовное дело, заемщика освободят от исполнения обязательств по нему. То есть кредитор будет не вправе требовать возвращения кредита, начислять проценты или передавать долг коллекторам, пояснил Аксаков.

При этом банки получат право отказывать в выдаче платежных карт людям, фигурирующим в базе данных ЦБ о мошеннических переводах, а также приостанавливать все операции по уже выданным картам или ограничивать операции 100 тысячами рублей в месяц.

Расширили и перечень информации по токенизированным картам, которую обрабатывают операторы переводов и Национальная система платежных карт. В перечень включили такие данные, как номер карты и количество дней с ее цифрового преобразования. По словам Аксакова, это поможет лучше идентифицировать пользователей таких карт и корректно определять «период охлаждения» по ним.

Закон также позволяет ускорить и упростить обмен информацией между банками и МФО и бюро кредитных историй. Так, при обращении к кредиторам все заемщики будут обязаны предоставлять свой ИНН.

Помимо этого, МФО обяжут разработать внутренний регламент по противодействию выдаче кредита без согласия заемщика, а также зачислять деньги лишь при условии совпадения сведений о заемщике и получателе этих средств (за исключением случаев их перечисления юрлицам и ИП в оплату товаров, работ или услуг). Для более эффективной борьбы с онлайн-мошенниками МФО также дадут доступ к базе данных ЦБ о мошеннических переводах.

Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования, за исключением отдельных норм.

Так, с 1 сентября начнут действовать правила для токенизированных карт и «периода охлаждения». Обязанность бюро кредитных историй предоставлять по запросам пользователей сведения для предупреждения возможного мошенничества вступит в силу с 1 июля 2026 года. Некоторые нормы начнут применяться с 1 марта или 31 декабря 2026 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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