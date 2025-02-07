Общество

Врачи оказали экстренную помощь беременной псковичке с инфарктом

Беременной женщине с инфарктом миокарда провели успешную операцию в Псковской областной клинической больнице, сообщили в Telegram-канале больницы.

Фото и видео: Псковская областная клиническая больница

За медицинской помощью обратилась 39-летняя пациентка с болями за грудиной, характерными для острого инфаркта миокарда. После осмотра бригадой скорой помощи был поставлен диагноз: острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ. На момент обращения женщина находилась на 28-й неделе беременности.

Ввиду тяжести состояния пациентки был срочно организован консилиум, состоящий из дежурного кардиореаниматолога, кардиолога, рентгенохирурга и гинеколога. Врачи пришли к выводу о необходимости немедленного оперативного вмешательства.

Экстренная коронарография и стентирование инфаркт-ответственной артерии прошли успешно под местной анестезией, при которой пациентка оставалась в сознании. Состояние женщины быстро стабилизировалось, и через девять суток после операции ее перевели в Псковский перинатальный центр, а затем в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова.

Медики отмечают, что пациентка останется под строгим контролем специалистов до окончания беременности. Ей также предписано пожизненное применение кардиотропных препаратов.