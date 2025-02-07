Общество

Алексей Наумец: Нужно разработать систему обнаружения БПЛА в Псковской области

Систему обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов планируют создать на территории Псковской области. Вопрос обсудили 11 февраля на совещании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера.

«В соответствии с поручения Совета Федерации проработали вопрос, провели экспертизы в трех институтах. Получили серьезные коррективы в плане того, что это целесообразно и необходимо, так как Псковская область граничит с тремя государствами, два из которых недружественные. Все экспертизы и математическое моделирование говорят о том, что необходимо произвести разработку системы», – доложил сенатор от Псковской области Алексей Наумец.

Инициативу поддержали в Министерстве обороны Российской Федерации. По результатам проведенных исследований подготовили рекомендации по оптимальному размещению средств обнаружения и подавления БПЛА. С учетом актуальности угрозы посягательств на объекты военной и гражданской инфраструктуры Минобороны посчитало, что будет целесообразным продолжение реализации данного проекта.