Общество

Александр Козловский исполнил желание девочки из Печорского округа

Мечту 11-летней Ярославы — воспитанницы Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, исполнил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Девочка давно хотела побывать на ВДНХ, об этом написала в письме на региональной «Ёлке желаний».

«Мы решили "расширить" мечту Ярославы и подготовили для неё, её друзей и наставников насыщенную экскурсионную программу по Москве. Ребята с восторгом погрузились в подводный мир Океанариума, познакомились с удивительными морскими обитателями, исследовали тематические павильоны ВДНХ», - рассказал депутат.

Не обошлось без прогулки по Красной площади — знакомство с главным символом столицы особенную значимость приобретает в год 80-летия Великой Победы, отметил Александр Козловский.

«Самым захватывающим моментом, пожалуй, стало катание на колесе обозрения «Солнце Москвы». Поднявшись на головокружительную высоту, дети заворожённо рассматривали город с высоты птичьего полёта. Этот день стал для них незабываемым. Такие моменты важны: они дарят детям радость, новые впечатления и веру в чудо. Я уверен, что эта поездка оставит в их сердцах тёплый след», - подчеркнул секретарь партии.

Также Александр Козловский передал ребятам подарки от Владимира Гутенева — первого вице-президента «СоюзМаш России», председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле.

Этот праздник для ребят стал возможен благодаря поддержке Псковского регионального отделения «Единой России», СоюзМаш России и РСПП. «Спасибо всем, кто помог сделать этот день таким ярким и запоминающимся!» - заключил депутат.