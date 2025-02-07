Общество

Только 12% псковичей будут праздновать День святого Валентина - опрос

Праздновать День святого Валентина собираются только 12% псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные горожане и представители компаний из Пскова.

Поздравят в этот день свою вторую половинку 14% мужчин и 10% женщин. Чаще остальных собираются отмечать 14 февраля респонденты моложе 35 лет (22%).

Подарит цветы своей возлюбленной в День всех влюбленных каждый четвертый мужчина. Чаще остальных преподносить букеты планируют молодые люди в возрасте до 34 лет (53%).

Как-либо отметить 14 февраля на работе планируют только в 1% компаний: «Тайный Валентин (как «Тайный Санта»)», «Будет почта с валентинками».