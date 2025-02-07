Общество

В Госдуме поддержали идею об увеличении до трех лет оплачиваемого периода декрета

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддерживает идею об увеличении до трех лет оплачиваемого периода так называемого декретного отпуска.

«Учитывая, что у нас практически упразднен институт бабушек и дедушек в силу увеличения пенсионного возраста, они просто вынуждены дольше работать, сил не хватает на воспитание своих внуков, вот этот вопрос и ставится в такой практической плоскости. Я поддерживаю», - сказала Нина Останина.

Она добавила, что сейчас звучит очень много предложений о том, как увеличить рождаемость. По ее мнению, нельзя этот вопрос решить только разовыми денежными выплатами. «Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить», - отметила Нина Останина.

По ее словам, не все родители отваживаются отдать ребенка в детский сад в полтора года, предпочитая воспитывать его сами.

Напомним, в настоящее время предусмотрен общий порядок выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет в размере 40% среднего заработка.