Общество

Александр Козловский: Настало время посмотреть, как муниципальный актив ведет волонтерскую работу

Заседание президиума Общенациональной ассамблеи ТОС (ОАТОС) состоялось сегодня, 12 февраля, участие в нем принял депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Председатель ассоциации Виктор Кидяев в своем приветственном слове поблагодарил спикера Государственной Думы Вячеслава Володина и администрацию президента за поддержку. Он отметил, что все они работают как единая команда на благо развития страны.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев в свою очередь передал слова благодарности представителям ТОСовского движения от секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева. Он подчеркнул, что партийцы и активисты ТОСов по всей стране объединились для поддержки бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Также в повестке дня были организационные рабочие вопросы, реализация стратегии развития ТОС до 2030 года.

В своём выступлении Александр Козловский подчеркнул важную роль ТОСов, сельских старост и активистов в помощи фронту и семьям участников СВО.

«Действительно, они делают большое и важное дело, это мы видим на примере Псковской области, где большое число ТОСовцев вовлечены в эту работу, являются добровольцами. Уверен, настало время посмотреть, как наш муниципальный актив ведет волонтерскую работу. Мы разработали онлайн-форму, которая учитывает различные виды активности. Она разработана на основе имеющихся сообщений и докладов о том, как муниципальные активисты работают в волонтерском направлении. На днях мы разошлем эту форму по регионам и будем ждать сведений с мест. Пожалуй, сложно рассчитывать на создание единого классификатора волонтерской активности, но нам нужны сведения из регионов», - рассказал Александр Козловский.

В завершение депутат подчеркнул, что собранные данные послужат основой для разработки законодательных инициатив, корректировки программ и стратегий на различных уровнях, что в свою очередь будет способствовать развитию и укреплению движения территориальных общественных самоуправлений.