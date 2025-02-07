Александр Козловский: Настало время посмотреть, как муниципальный актив ведет волонтерскую работу

Заседание президиума Общенациональной ассамблеи ТОС (ОАТОС) состоялось сегодня, 12 февраля, участие в нем принял депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
Председатель ассоциации Виктор Кидяев в своем приветственном слове поблагодарил спикера Государственной Думы Вячеслава Володина и администрацию президента за поддержку. Он отметил, что все они работают как единая команда на благо развития страны.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев в свою очередь передал слова благодарности представителям ТОСовского движения от секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева. Он подчеркнул, что партийцы и активисты ТОСов по всей стране объединились для поддержки бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.
Также в повестке дня были организационные рабочие вопросы, реализация стратегии развития ТОС до 2030 года.
В своём выступлении Александр Козловский подчеркнул важную роль ТОСов, сельских старост и активистов в помощи фронту и семьям участников СВО.
В завершение депутат подчеркнул, что собранные данные послужат основой для разработки законодательных инициатив, корректировки программ и стратегий на различных уровнях, что в свою очередь будет способствовать развитию и укреплению движения территориальных общественных самоуправлений.