Общество

В Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с руководителем фракции Геннадием Зюгановым внесли в палату проект постановления об объявлении амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, документ доступен в думской электронной базе.

«Проекты постановлений об объявлении амнистии и о порядке ее применения предлагаются к принятию в связи с одним из крупнейших политических событий XX века - 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Данное предложение основывается на исторических традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета государственной власти», - сказано в пояснительной записке к проекту постановления.

Отмечается, что проекты постановлений предусматривают применение амнистии к индивидуально неопределенному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия и необходимости облегчения положения осужденных, рисковавших своим здоровьем и жизнью в интересах Родины.

Согласно тексту проекта постановления, от наказания предлагается освободить впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести. Также предлагается распространить амнистию на лиц, принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества, тружеников тыла, а также на лиц, участвовавших в локальных войнах и вооруженных конфликтах, проходивших на территориях ряда зарубежных стран в период ведения там боевых действий с участием Вооруженных сил СССР и Вооруженных сил Российской Федерации.

«Под действие амнистии подпадают военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лица гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, участвовавших в боевых действиях», - подчеркивается в документе.

Постановления предусматривают также освобождение от наказания лиц, награжденных государственными наградами СССР и (или) Российской Федерации; несовершеннолетних; женщин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов, беременных женщин; одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей и (или) детей-инвалидов; мужчин старше 65 лет и женщин старше 60 лет; инвалидов I и II групп, пишет РИА Новости.