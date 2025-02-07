Общество

В Псковской области за 2024 год зарегистрировано 12 случаев бешенства

В Псковской области за 2024 год зарегистрировано 12 случаев бешенства. Такие данные сообщил председатель комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов в своем докладе на ежегодном совещании, посвященном подведению итогов года, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«За отчетный период было установлено 12 случаев бешенства. В настоящее время все очаги бешенства на территории Псковской области ликвидированы. Из заразных болезней зарегистрировано 66 очагов лейкоза крупнорогатого скота, из них 6 очагов в хозяйствах и 60 очагов в ЛБХ. Наблюдается положительная динамика по сокращению неблагополучных пунктов. По сравнению с 2023 годом очаги лейкоза сократились на 29%», - отметил Валерий Удалов.

Он также добавил, что в Псковской области регистрировались случаи трихинеллёза у медведей и барсуков, в частности в Порховском округе и Дедовичском районе.

«Поэтому охотникам в тех муниципалитетах надо смотреть внимательно и проводить соответствующую ветсанэкспертизу», - подчеркнул Валерий Удалов.