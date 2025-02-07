Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Козловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов.

Разговор будет посвящен началу парламентского года и работе на территории депутатского округа.

По итогам 2024 года аграрная отрасль региона показала прирост в 30%. По производству свинины регион лидирует на Северо-Западе. Растениеводы тоже перевыполнили показатели. Прирост по молоку составляет 6%. Как можно проанализировать сферу агропромышленного производства области? Какова ситуацией с мелиорацией сельхозугодий в регионе? Ощутима ли поддержка государства в сфере сельского хозяйства? Какие меры поддержки можно назвать вкладом депутатов Собрания в поддержку АПК региона?

Ведущая — Любовь Кузнецова.