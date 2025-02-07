На псковском КПП персекли вывоз лабрадора в Эстонию

В МАПП Шумилкино в Псковской области запрещен вывоз с территории РФ собаки породы лабрадор, следующей в Эстонию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора
В ходе документарного контроля инспектором ведомства установлено, что у путешествующего питомца отсутствовало ветеринарное свидетельство формы № 1.
Вывоз лабрадора с таможенной территории ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате животного.