Общество

Псковичку приговорили к обязательным работам за неуплату алиментов

Прокуратура города поддержала обвинение в отношении 41-летней жительницы Пскова, которая без уважительных причин не выплачивала алименты на содержание своей дочери, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Суд установил, что женщина в период с 1 июля по 29 ноября 2024 года, несмотря на решение суда о ежемесячной выплате четверти своих доходов на содержание дочери до достижения ею совершеннолетия, в течение двух и более месяцев не перечисляла средства. Задолженность по алиментам достигла суммы 41 808 рублей 75 копеек.

Учитывая данные о личности подсудимой, характер и степень общественной опасности содеянного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд признал женщину виновной в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ. Ей назначено наказание в виде шести месяцев обязательных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства.