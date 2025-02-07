Общество

Шестиклассники псковской школы №20 посетили медиахолдинг «Гражданская пресса»

Учащиеся 6А класса школы №20 побывали на экскурсии в медиахолдинге «Гражданская пресса» 12 февраля. Школьники посетили объединенный пресс-центр ПЛН и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM), редакцию Псковской Ленты Новостей, рабочий кабинет команды ПЛН-ТВ и редакцию «МК в Пскове».

Экскурсия началась с объединенного пресс-центра ПЛН и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Школьникам показали фотогалерею гостей ПЛН и студию. Детям рассказали, как проходят эфиры - от выбора гостя до ведения видеотрансляции. Гости смогли немного поиграть - им предложили представить себя в качестве ведущего новостей: несколько детей пробно прочитали одну новость, а потом смоделировали пресс-конференцию. Один был ведущим, а двое других школьников придумали себе роли. Задача ведущего была, исходя из ролей, задавать им вопросы. Остальные гости изображали журналистов на диванах и тоже задавали вопросы. Таким образом, в пресс-конференции участвовали мягкий морской кот Амеба, президент планеты, бьюти-пекарь и психолог.

Затем экскурсия переместилась в рабочий кабинет команды ПЛН-ТВ, где школьники познакомились с оборудованием и программами для записи, монтажа и обработки картинки и звука, а также с технологией производства видеоконтента, секретами создания спецэффектов, смогли сфотографироваться на хромакее. Мэтры псковского телевизионного производства Артем Татаренко и Дмитрий Иванов рассказали, какими качествами должен обладать хороший репортер, почему настоящий журналист обязан быть честным и не гнаться за дешевым «хайпом» и зачем каждой передаче нужен сценарий.

В новостной редакции Псковской Ленты Новостей шестиклассники познакомились с принципами формирования ежедневной новостной повестки, узнали, как работает главный инструмент корреспондента ПЛН «админка». Также школьникам дали возможность самим оформить новость. В беседе с выпускающим редактором Ксенией Ивановой ребята поделились предположениями, какие новости больше всего интересуют псковичей, какие качества необходимы для работы в журналистике и какие необычные задания иногда выполняют фотографы редакции.

Анна Удовенко, главный редактор «МК в Пскове» и ЦДИ, рассказала школьникам о том, как правильно структурировать новость и как работать с новостным порталом. Ребята выбрали новость о предстоящем спортивном мероприятии и под руководством журналиста поставили ее в новостной портал.

Ученики 6А получили ответы на следующие вопросы: откуда берутся новости, как оплачивается работа корреспондента и могут ли они уже сейчас получить свои первые гонорары. Школьники узнали, какую пользу работа журналиста несет для общества и какие меры наказания сулят за плагиат или фейковые новости.

«Сегодня нам показали оборудование и мы попробовали побывать на местах ведущих и гостей. Лучшее интервью дала Амеба. Многим понравилась комната с оборудованием и студия», - поделились впечатлениями гости медиахолдинга.