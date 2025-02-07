Общество

Псковичей приглашают отметить Масленицу в музее-усадьбе народа сето в Сигово

Псковичей приглашают принять участие в программе «Масленица у бабушки Кюлаотс», которая пройдёт в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея

Хозяйка музея-усадьбы народа сето в честь праздника проведет экскурсию по усадьбе и расскажет удивительные истории о масленичных обычаях народа сето.

В рамках работы выставки «Дай приказ рукам, поторопи пальцы», гостям праздника расскажут, как устроена и работает прялка, как ткутся традиционные узоры, а также каждый сможет самостоятельно попробовать изготовить шерстяную нить. В конце посетителей угостят блинами и чаем из малиновой веточки.

Для индивидуального посещения необходима предварительная запись по номеру +7 (921) 002-31-76.