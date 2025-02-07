Общество

«РЖД» обязали усилить меры транспортной безопасности на железнодорожных мостах в Псковской области

Великолукский городской суд Псковской области рассмотрел два гражданских дела по иску Великолукского транспортного прокурора о возложении обязанности обеспечить транспортную безопасность железнодорожных мостов. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По результатам их рассмотрения было вынесено решение, которое обязывает ОАО «РЖД» принять меры по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры - железнодорожных мостах находящихся на территории Псковской области.

ОАО «РЖД», как субъект транспортной инфраструктуры, не выполнило требование по обеспечению транспортной безопасности, включая разработку и направление на утверждение в Федеральное агентство железнодорожного транспорта плана обеспечения транспортной безопасности, а также формирование и привлечение подразделений транспортной безопасности для защиты объектов. Эти нарушения создают угрозу устойчивому и безопасному функционированию объектов, а также защите интересов личности, общества и государства в зоне объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства.

Суд обязал ОАО «РЖД» в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу сформировать и привлечь для защиты объекта транспортной инфраструктуры подразделения транспортной безопасности.

Решения Великолукского городского суда подчеркивают важность соблюдения требований транспортной безопасности и необходимость принятия соответствующих мер для защиты жизненно важных инфраструктурных объектов.