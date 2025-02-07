Общество

Ремонт канализационной сети начнётся в деревне Соловьи Псковского района

Ремонтом канализационной сети, идущей от домов номер 8 и 9 в деревне Соловьи, начнётся в ближайшее время. Этот вопрос обсудила глава Псковского района Наталья Фёдорова на внеплановом заседание КЧС района. На территории двух домов введён режим «повышенной готовности». Об этом сообщила глава района в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Фёдорова/ Telegram-канал

В ходе выездного совещания Наталья Фёдорова провела встречу с рабочей группой. Совместно они определили фронт предстоящих задач.

«На одном из участков канализационная труба деформировалась, требуется ее замена. На этом участке сложные грунты – так называемый «плывун». Зима теплая, грунт не промерз и дал подвижку, в результате этого и была повреждена труба», - поясняют специалисты. Подрядчику поставили задачу в кратчайший срок, начиная с 12 февраля, провести необходимые ремонтные работы.

Также было проверено состояние колодцев – они сухие. В данный период ведется откачка сточных вод, минуя нефункционирующий участок канализации. Ситуация на контроле.

«Алгоритм решения, предложенный на заседании, также утвержден. Отдельно заострили внимание на необходимость информирования жителей домов, проживающих в зоне проведения работ», - отметила Наталья Фёдорова.