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Общество

Презентация альманаха «Память войны» прошла в Великих Луках

12.02.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Презентация альманаха краеведческого проекта «Лукиград» «Память войны. Великие Луки. Великолукский район» состоялась в конференц-зале Центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского сегодня, 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области. 

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

«Лукиград» - это электронный ресурс, который посвящен краеведению Великих Лук и Великолукского района. На сайте есть обратная связь, где любой желающий может задать вопросы.

Одна из составителей альманаха Анна Садовникова рассказала о том, что для увековечивания памяти о событиях Великой Отечественной войны важное значение имеют братские воинские захоронения, памятные знаки землякам и мемориальные обелиски. Информация обо всех этих памятных местах собрана в альманахе. Она уточнила, что альманах - это краткое содержание тех материалов, которые находятся на электронном ресурсе, и подчеркнула, что большая работа проводилась силами энтузиастов.

Альманах включает в себя структурированную и систематизированную информацию по всем воинским захоронениям, расположенным на территории города Великие Луки и Великолукского района.

«Эта тема не теряет актуальности, потому что память жива, люди ищут, кто-то находит уже теперь дедушек, бабушек, прадедушек. Родственникам важно, чтобы отнесли цветы, поклонились могиле, важно знать, где их родственник внес великое дело в победу в Великой Отечественной войне. Те, кто входит в число составителей нашего альманаха - это просто добровольцы. И ресурс, и альманах – это полностью не коммерческий проект. Помогали огромное количество человек. Школьники и студенты также участвуют в формировании буклетов - они помогают складывать карты в кармашки, которые вшиты в брошюру», - поделилась Анна Садовникова.

 

Первый подобный альманах был создан 10 лет назад, к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. За 10 лет была проведена большая работа по обновлению братских воинских мемориалов, и чтобы актуализировать информацию, было принято решение выпустить второе издание альманаха. Второе издание, как и первое, будет размещено в открытом доступе на сайте «Лукиград». 

Печатный тираж ограниченный, экземпляры будут переданы в библиотеки Великих Лук, в том числе школьные.

Теги: #великие луки #регион60 #комитет по молодежной политике #80-летие победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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