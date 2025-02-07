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Общество

Всемирный день радио отмечают 13 февраля

13.02.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день радио (англ. World Radio Day) отмечается ежегодно 13 февраля, начиная с 2012 года, по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. В январе 2013 года Генеральная Ассамблея ООН официально одобрила провозглашение Дня и в ходе 67-й сессии приняла резолюцию, провозгласив 13 февраля Всемирным днем радио.

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Дата проведения выбрана не случайно — именно 13 февраля 1946 года впервые вышло в эфир «Радио ООН», станция которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

Как говорят учредители праздника, он должен не только воздать должное радио как средству связи, но и послужить укреплению сотрудничества между всеми, кто имеет отношение к радио (будь то крупные радиовещательные компании или одиночки-любители), а также способствовать как международным СМИ, так и местным радиостанциям в расширении доступа к информации и содействии свободе выражения мнений и гендерному равенству на волнах радио. Ведь в век цифровых технологий радио продолжает оставаться средством связи и общения для самой большой аудитории в мире. На глобальном уровне оно остается наиболее широко распространенным средством массовой информации.

Оно является общепризнанным средством связи, мощным средством распространения информации, обладающим большими возможностями и требующим малых затрат. Радио позволяет достичь наиболее отдаленные общины и самые уязвимые группы населения: безграмотных людей и инвалидов, беднейшее население, женщин и молодежь, давая им возможность принять участие в общественных дискуссиях независимо от уровня образования, пишет calend.ru.

К тому же коротковолновое вещание часто называют «радио кризиса», поскольку такое вещание – самый эффективный способ передачи информации, когда нет ни электричества, ни интернета, ни телефона. Более того, радио играет выдающуюся роль в чрезвычайных ситуациях, облегчая оказание помощи при стихийных бедствиях.

Последние мировые события и пандемия COVID-19 подорвали доверие к СМИ в целом, чему способствовало распространение ложной информации в социальных сетях. Но в то время как исследования показывают глобальное снижение доверия к интернету и соцсетям, они показывают рост доверия к новостям. И многие люди по-прежнему доверяют радио больше, чем любым другим средствам массовой информации.

Поэтому ЮНЕСКО призывает все страны принимать активное участие во Всемирном дне радио, который каждый год проходит под определённым девизом.

В честь этого праздника во многих государствах организуются разнообразные мероприятия с участием радиовещательных компаний, других СМИ, правительственных и неправительственных организаций и широкой общественности. Также в этот день любому радиолюбителю не зазорно отправить как можно больше поздравительных радиограмм своим товарищам по увлечению во всем мире.

Кроме Всемирного дня радио поклонники этого вида связи отмечают также Всемирный день радиолюбителя. Он приходится на 18 апреля — в этот день в 1925 году в Париже был создан Международный союз радиолюбителей (англ. International Amateur Radio Union, IARU), который и стал инициатором праздника.

В некоторых странах, в том числе в России, отмечается также День радио — дата более знакомая россиянам, чем Всемирный день радио и Международный день радиолюбителя. День радио празднуют 7 мая. Именно в этот день в 1895 году русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи.

Теги: #радио
Источник: Псковская Лента Новостей
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