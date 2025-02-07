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Общество

Дипфейки стали использовать для обмана на сайтах знакомств

13.02.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Мошенники модернизировали схему под названием Fake Date (фальшивые свидания) для крупного вымогания денег с жертв. С развитием технологий искусственного интеллекта эта схема вышла на новый уровень и получила сразу несколько новых витков, рассказали эксперты.

Депутат Госдумы назвал способ выявить дипфейк : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Если раньше злоумышленники создавали с помощью генеративных моделей правдоподобные изображения, видео и голос, то теперь с помощью ИИ они создают сгенерированного персонажа для видеозвонка, который будет моргать, двигать губами и вести диалог, как живой человек, рассказала руководитель портфеля продуктов VisionLabs (структура МТС) Татьяна Дешкина.

«Мы знаем уже о десяти таких случаях с ущербом более 1 млн рублей каждый. С помощью ИИ злоумышленники могут проанализировать информацию о жертве, включая данные из социальных сетей, чтобы создать максимально правдоподобный сценарий обмана», — пояснила эксперт.

По ее словам, в 2025 году эта практика станет еще более изощренной, так как при помощи нейросетей можно быстро сканировать сотни тысяч профилей и найти уязвимых пользователей, например, одиноких людей, которые ищут любовь, пишут «Известия».

Также злоумышленники начали прибегать к специализированным ИИ-помощникам, которые быстро создают запретный контент категории «18+». Это дешевле и быстрее, чем использовать реальных людей, так как позволяет обходиться без посредников и посторонних. Можно сказать, что это дипфейки с акцентом на откровенную составляющую, добавил IT-специалист GG Tech Сергей Поморцев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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