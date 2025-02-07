Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с главой управления Росалкогольтабакконтроля по СЗФО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу Юрий Чащин.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним тренды на алкогольном рынке России, в том числе Псковской области, и последние инициативы, связанные с наведением порядка в этой сфере, включая предложения установить минимальные цены на пиво и сидр и разрешить онлайн-продажу алкоголя.