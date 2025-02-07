Общество

Первое заседание организационного комитета Победы состоялось в Локне

Первое заседание организационного комитета Победы состоялось в Локнянском муниципальном округе 13 февраля. Главной темой обсуждения стал план мероприятий по подготовке и проведению празднования знаменательной даты — 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.

Фотографии: Иван Белугин / Telegram

Особое внимание уделили вопросам социальной поддержки ветеранов, рассмотрели меры адресной помощи, которые будут реализованы в ближайшее время. Также наметили планы по благоустройству воинских захоронений, организации митингов, памятных акций и торжественных мероприятий.

«Отдельно обсудили работу с общественными организациями и волонтерами, привлечение молодежи к участию в патриотических проектах. Важно, чтобы подрастающее поколение знало и помнило о подвиге героев, внесших неоценимый вклад в Победу. Подготовка к юбилейной дате продолжается, и впереди нас ждет большая совместная работа. Мероприятия в преддверии 80-летия Великой Победы — это не просто дань памяти, это напоминание о беспримерном подвиге наших героев, благодаря которым мы живем!» - подчеркнул Иван Белугин.