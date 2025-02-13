Общество

Говяжьи субпродукты не прошли контроль на госгранице в Псковской области

Ввоз тонны говяжьих субпродуктов, которые перевозились в машине без холодильного оборудования, приостановлен на российско-белорусской границе в Псковской области. Продукция направлялась на территорию страны из Республики Беларусь в неизвестном направлении, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проведения ветеринарного контроля установлено отсутствие маркировки (клейм) на перемещаемом товаре и отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность и происхождение. Кроме того, согласно указанию Россельхознадзора, ввоз в Российскую Федерацию говяжьих субпродуктов с территории Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен.

Перемещение субпродуктов по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.