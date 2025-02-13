Общество

В Себеже выявлены нарушения в связи с сокращением персонала хирургического отделения больницы

В Себеже выявлены нарушения в связи с сокращением персонала хирургического отделения Себежского филиала Невельской межрайонной больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фотографии: комитет по здравоохранению Псковской области

В комитет поступили сообщения о сокращении персонала хирургического отделения филиала Невельской межрайонной больницы.

13 февраля сотрудники комитета выехали в медицинскую организацию для прояснения ситуации. В ходе выезда были установлены нарушения трудового законодательства.

Действия главного врача Невельской межрайонной больницы не были согласованы с комитетом.