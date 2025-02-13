Общество

Михаил Ведерников: Тысячи жителей получили поддержку от института уполномоченных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в четверг, 13 февраля, провели традиционную встречу с региональными омбудсменами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников напомнил, что в этом году срок деятельности уполномоченных заканчивается. Он поблагодарил их за работу и предложил подвести предварительные итоги работы за период 2020–2024 годов. «Сделано немало. Почти 1,4 тысячи обращений поступило по вопросам защиты прав граждан. Почти столько же касалось прав и безопасности наших детей. Еще около 500 обращений поступило от представителей бизнеса. Тысячи людей получили поддержку от института уполномоченных, в том числе участники специальной военной операции и их семьи. За это вам отдельные слова благодарности», — сказал губернатор, открывая встречу.

Спикер регионального парламента Александр Котов тоже обратил внимание на эффективность института уполномоченных: «Это хороший механизм взаимодействия и обратной связи между гражданским обществом и органами власти».

Омбудсмены в свою очередь поблагодарили губернатора и спикера областного парламента за внимание к их работе, отметив укрепление статуса и усиление авторитета института уполномоченных за последние годы и значительный рост доверия к омбудсменам жителей области. Затем каждый их них рассказал о ключевых направлениях своей деятельности.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов отдельно остановился на работе с обращениями участников СВО и членов их семей. В регионе выработана эффективная методика взаимодействия с руководством воинских частей и фондом «Защитники Отечества» для оперативного и конструктивного решения поступающих вопросов, добавил омбудсмен. Также Дмитрий Шахов рассказал об участии в решении различных социальных вопросов граждан, защите конституционных прав жителей.

Михаил Ведерников предложил уполномоченному к работе с военнослужащими и мобилизованными активнее подключать профильного сенатора Совета Федерации, а по вопросам поддержки соотечественников и иностранных граждан, желающих переселиться в Псковскую область на постоянное место жительства, — сотрудников центра «Соотечественник» и уполномоченного при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области.

В продолжении встречи уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев напомнил, что последние годы для бизнеса стали непростыми: «Пандемия, начало спецоперации, мобилизация, введение санкций. На данный момент на развитие экономики влияет повышенная ключевая ставка Центробанка, ужесточение миграционной политики, непростая кадровая ситуация в бизнесе». Вместе с тем омбудсмен обратил внимание на целый ряд решенных вопросов. Так, за последние 5 лет почти 30 предложений по изменениям законодательства удовлетворено и принято в работу. Например, при содействии омбудсмена удалось установить соразмерные антиковидные ограничения, расширить перечень пострадавших от пандемии отраслей, которые могли претендовать на дополнительную поддержку, усовершенствовать патентную систему налогообложения. «Все это свидетельствует о внимании власти к решению проблем бизнеса, что влияет на стабильность экономики и улучшение инвестиционного климата в регионе», — сказал Аркадий Мурылев.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова проинформировала об основной тематике обращений и поблагодарила руководство региона за планомерную и постоянную работу по расширению мер поддержки семей с детьми, многодетных родителей и семей участников СВО, а также в целом за внимание к подрастающему поколению. «Открытие Дома молодежи, поддержка Движения Первых, Юнармии, Детского совета, региональная субсидия на реализацию своих проектов для НКО — все это расширяет возможности для позитивной созидательной деятельности наших детей», — подчеркнула она.

Омбудсмен отметила, что за годы работы сложились конструктивные отношения не только с органами госвласти и местного самоуправления, но и органами системы профилактики, силовыми структурами, образовательными и социальными учреждениями, родительским и детским сообществом, НКО, что позволяет максимально оперативно и эффективно решать выявленные проблемы.

Михаил Ведерников по итогам встречи отметил системный характер межведомственного взаимодействия, поблагодарил омбудсменов за совместную работу, за включенность и неравнодушие в работе по поддержке, защите прав жителей Псковской области.

Напомним, в 2025 году в Псковской области у всех трех омбудсменов заканчивается срок полномочий, они все отработали по два срока.