Общество

Диетолог развеяла мифы о пользе и вреде сахара и соли

Как на самом деле соль и сахар влияют на организм человека, рассказала врач-диетолог Екатерина Дмитренко.

Её мнение основано на многочисленных исследованиях, посвящённых уровню сахара в крови и его связи с диабетом. Специалист подчеркивает, что добавленный сахар, содержащийся в подслащённых напитках и кондитерских изделиях, представляет гораздо большую опасность для здоровья, чем натуральные сахара, содержащиеся во фруктах.

Соль играет ключевую роль в поддержании гидратации и нормального функционирования нервной системы. Однако чрезмерное употребление соли может привести к повышению артериального давления и другим сердечно-сосудистым заболеваниям, пишет RuNews24.ru.

Екатерина Дмитриенко подчёркивает необходимость различать естественную соль, необходимую организму, и соль, добавляемую в обработанные продукты. Последняя может вызвать проблемы со здоровьем.

Среди мифов о соли существует убеждение, что все соли одинаковы.

«Морская соль и гималайская соль содержат минералы и могут быть менее вредными, но не стоит забывать, что их потребление должно быть в пределах нормы», - заметила диетолог.

Она также обращает внимание на то, что избыток соли может привести к накоплению жидкости в организме, что также неблагоприятно сказывается на здоровье.

Вывод, который выделяет Екатерина Дмитренко, заключается в том, что как сахар, так и соль, в умеренных количествах могут быть частью здорового питания. Однако важно контролировать их потребление и избегать избыточного употребления обработанных продуктов, содержащих высокие уровни добавленных сахаров и соли.

«Не нужно полностью отказываться от радостей жизни в виде сладостей или соленых закусок. Однако осознанность в выборе продуктов и их количестве может значительно повлиять на общее состояние здоровья», - пояснила она.

Таким образом, мифы о сахаре и соли часто оказываются лишь заблуждением. Понимание их роли в рационе, а также советы специалистов могут помочь каждому сделать осознанный выбор в пользу здоровья.