Общество

К ответственности за ненадлежащее воспитание детей за год в Великих Луках привлекли свыше 180 родителей

Информацию о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Великие Луки в 2024 году заслушали депутаты Великолукской городской Думы в ходе очередного заседания 14 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

Доклад парламентариям представила начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Муравьёва.

Она сообщила, что в 2024 году проведено 28 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Великие Луки, в том числе одно расширенное и одно выездное. Всего на заседаниях комиссии было рассмотрено 1 243 дела. В отношении родителей рассмотрен 321 материал, в отношении несовершеннолетних – 458 материалов.

Елена Муравьёва отметила, что несовершеннолетние, состоящие на различном виде учёта, а также находящиеся во внимании комиссии приняли участие в различных профилактических операциях и акциях: турнирах по футболу, баскетболу, волейболу.

По данным ОМВД России по городу Великие Луки, в 2024 году в городе 15 несовершеннолетними совершено 24 преступления. В 2023 году 21 подросток совершил 65 преступлений.

Снижение подростковой преступности составило 63,1%.

«На заседаниях комиссии в 2024 году 181 родитель был привлечён к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению детей; 10 родителей привлечены к административной ответственности за появление несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет в состоянии опьянения; 6 взрослых лиц – за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков и курение; 59 родителей – за допущение нахождения несовершеннолетних детей в ночное время в общественных местах без сопровождения законных представителей», - рассказала Елена Муравьёва.

Среди причин совершения несовершеннолетними преступлений Елена Муравьёва отметила: ослабление влияния семьи на несовершеннолетних, низкий материальный достаток значительной части населения, сокращение непосредственного общения взрослых с детьми; психологические особенности подросткового возраста (эмансипация; группирование и защита территории; неосознанность последствий собственных действий; потребность в риске) и специфические особенности личности несовершеннолетних (эмоционально-поведенческие и интеллектуальные нарушения).

«Поэтому, основной задачей всех субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является комплексная работа с подростком и его семьей», - подчеркнула Елена Муравьёва.

В настоящее время на контроле комиссии находятся 89 неблагополучных семей, в которых проживает 188 детей.

По ходатайству комиссии 45 семьям оказана помощь органами социальной защиты населения, в отношении 25 родителей направлены ходатайства в Центр занятости для трудоустройства, на консультацию к врачу-наркологу направлен 41 родитель, из них 13 прошли лечение.

Также докладчик подробно рассказала о профилактических мероприятиях, акциях и спортивных турнирах, инициированных субъектами профилактики, с целью отвлечения подростков от пагубных пристрастий и привлечения их к здоровому образу жизни.

Депутаты положительно оценили работу комиссии и единогласно приняли доклад к сведению.

«Комиссия работает хорошо, и мы это видим. В учреждениях образования проводится большое количество мероприятий. Дети, нуждающиеся в особом контроле, находятся в зоне постоянного внимания комиссии», - отметила в частности депутат Великолукской городской Думы, директор школы №13 Елена Чернозубова.

Её мнение поддержал коллега-депутат Дмитрий Белюков. «Считаю, что доклад нужно принять к сведению и поблагодарить ответственных лиц за проведённую работу. Работа проводится большая и очень отрадно, что выстроена постоянная совместная работа с церковью», - подчеркнул Дмитрий Белюков.