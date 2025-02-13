Общество

New love show пройдет в псковском «Акваполисе» 15 февраля

New love show пройдет в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» 15 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

«ТРК "Акваполис" приглашает на большой праздник! 15 февраля в честь Дня влюбленных состоится New love show. Для вас выступят: Софья Самонова, Николай Королев, Алена Яковлева, воспитанники вокальной студии "Карамелька", танцевальное шоу "Баккара 2.0" и другие», - отметили организаторы.

Специальный гость — музыкант и певец Денис Эминов (Москва). Уникальная программа будет посвящена Дню всех влюбленных.

«Зажигательные выступления артистов, игровые и викторинные программы и волшебная атмосфера ждет всех в этот уникальный день! Приглашаем всех в центральный атриум ТРК "Акваполис". Начало в 15.00. Вход бесплатный», - добавили организаторы.