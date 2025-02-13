Об изменениях в ИТ-отрасли рассказали псковичам в минцифры

О реестре стартапов, изменениях в официальном сайте и ИТ-аккредитации рассказали подробно в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
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Теперь ИТ-аккредитацию смогут получить:
Что изменится при подтверждении ИТ-аккредитации:
«Мы ожидаем, что ИТ-компании будут участвовать в создании образовательных программ, привлекать квалифицированных преподавателей и специалистов-практиков для обучения студентов, а также развивать программы стажировок», - прокомментировали в министерстве.
Реестр стартапов
Минцифры создаст федеральный реестр стартапов, в который будут включаться организации с выручкой менее 1 млн рублей, созданные менее чем за 3 года до подачи заявления на получение госаккредитации.
Изменения в части сайта
На сайте аккредитованной или претендующей на аккредитацию компании теперь должно быть указано наименование организации, юридический и фактический адрес, ИНН, основной код ОКВЭД, контактные данные, информация о видах ИТ-деятельности согласно приказу Минцифры.
У компаний будет достаточно времени для подготовки к нововведениям, отмечают министерстве. Соответствие требованиям будет подтверждаться во время ежегодной плановой проверки, которая начнётся в мае 2025 года. Требование по доле иностранного участия вступает в силу 1 сентября 2025 года.