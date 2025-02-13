Общество

Об изменениях в ИТ-отрасли рассказали псковичам в минцифры

О реестре стартапов, изменениях в официальном сайте и ИТ-аккредитации рассказали подробно в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



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Теперь ИТ-аккредитацию смогут получить:

Компании, осуществляющие деятельность в области квантовых коммуникаций

Компании, чья деятельность направлена на обеспечение защиты информации

Коммерческие компании с преимущественным госучастием, если они получают более 70% дохода от деятельности в области информационной безопасности

Что изменится при подтверждении ИТ-аккредитации:

Теперь крупные аккредитованные компании, получающие льготы, должны будут заключать соглашения с вузами для совместной работы над образовательными программами для подготовки ИТ-специалистов

Доля иностранного участия в желающей получить аккредитацию компании не должна превышать 50%

Крупные ИТ-компании как основные потребители ИТ-кадров будут участвовать в их подготовке.

«Мы ожидаем, что ИТ-компании будут участвовать в создании образовательных программ, привлекать квалифицированных преподавателей и специалистов-практиков для обучения студентов, а также развивать программы стажировок», - прокомментировали в министерстве.

Реестр стартапов

Минцифры создаст федеральный реестр стартапов, в который будут включаться организации с выручкой менее 1 млн рублей, созданные менее чем за 3 года до подачи заявления на получение госаккредитации.



Изменения в части сайта

На сайте аккредитованной или претендующей на аккредитацию компании теперь должно быть указано наименование организации, юридический и фактический адрес, ИНН, основной код ОКВЭД, контактные данные, информация о видах ИТ-деятельности согласно приказу Минцифры.



У компаний будет достаточно времени для подготовки к нововведениям, отмечают министерстве. Соответствие требованиям будет подтверждаться во время ежегодной плановой проверки, которая начнётся в мае 2025 года. Требование по доле иностранного участия вступает в силу 1 сентября 2025 года.